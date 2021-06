Nasce il N.O.A.E.S., primo nucleo molisano di Croce Rossa specializzato nelle emergenze

Lo scorso 30 maggio, presso la sede del Comitato di Isernia, si è costituito il N.O.A.E.S. molisano, Nucleo Operativo di Emergenza e Soccorso della Croce Rossa Italiana che sarà composto da 55 persone, di cui 12 formeranno la task-force per la prima partenza, pronti e formati in caso di scenari in cui sarà necessario l’intervento immediato degli organi di Protezione Civile.

Sempre domenica scorsa, alla presenza del commissario pro tempore del Comitato Regionale del Molise di Croce Rossa Italiana, Antonio Vitarelli, del responsabile D.R.A.E e S.O.R. del Comitato Regionale del Molise, Gianfelice Antonicelli e del presidente del Comitato di Isernia, Fabio Rea, si è svolta la prima esercitazione del nucleo, consistente nel montaggio di una nuova tenda gonfiabile TAG 70, a cinque archi e completa di tutto il necessario per far fronte a una situazione emergenziale.

“Siamo contenti che questa esercitazione si sia svolta a Isernia – ha dichiarato il presidente di CRI Isernia, Fabio Rea – l’obiettivo è quello di creare un gruppo coeso e pronto a intervenire in ogni scenario. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, abbiamo creato una bella squadra che è pronta a cimentarsi in caso di necessità”. Dello stesso avviso anche il responsabile regionale dell’emergenza, Gianfelice Antonicelli: “Ringrazio il Comitato di Isernia per aver organizzato una giornata indimenticabile in cui i Volontari si sono misurati con un compito non facile e che li ha visti impegnati diverse ore. Del resto – ha continuato Antonicelli – la materia emergenziale è in costante evoluzione ed è necessaria una formazione continua. A breve organizzeremo altre giornate come quelle di domenica che io definisco missioni, in quanto il Volontario dovrà prepararsi anche autonomamente prima di cimentarsi nell’addestramento”.