Nasce il Marchio di Qualità “Pesce Nostrum”

REDAZIONE TERMOLI

“Pesce Nostrum” rappresenta la prima azione in assoluto svolta da pescatori molisani per la tutela, tracciabilità e promozione del pescato ittico locale. Un progetto innovativo in Italia. Il marchio collettivo di qualità “Pesce Nostrum” rientra tra le nuove azioni della “O.P. SAN BASSO” volte a promuovere ed incentivare una gestione ecosostenibile delle risorse marine insieme ad una valorizzazione della qualità del pescato locale. L’idea progettuale nasce dal successo dell’evento culturale gastronomico “Il Gusto del Pesce Nostrum – Un percorso tra Sapori e Saperi del Nostro mare” ideato e realizzato dalla O.P. San Basso negli anni 2015 e 2016 in collaborazione con la sede di Termoli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale”. Il grande successo della manifestazione ha evidenziato la scarsa notorietà delle varie tipologie di pesce che vengono sbarcate dalle nostre imbarcazioni e che vengono poco impiegate nel consumo abituale casalingo. Da qui l’idea di dare importanza e giusto risalto ai “tesori ittici” del nostro mare attraverso un’azione in grado di certificarne l’alta qualità e la provenienza per agevolare il consumatore finale nell’informazione e nell’acquisto.

Da qui nasce dunque l’idea della “O.P. SAN BASSO” di declinare “PESCE NOSTRUM” da evento di successo a marchio di qualità registrato per la valorizzazione e promozione del prodotto ittico locale sbarcato quotidianamente dai propri motopescherecci, un certificato di garanzia del pesce a “miglio zero”. Il marchio di qualità “PESCE NOSTRUM” identifica il pescato sbarcato quotidianamente dai motopescherecci locali, accompagnandolo nei suoi successivi passaggi della filiera dal produttore al consumatore. Un ulteriore elemento di “etichettatura” in grado di accrescere il suo valore qualitativo ed economico. Un certificato di garanzia per i seguenti elementi distintivi del prodotto:

1. origine: la zona di pesca è esclusivamente quella del Mar Adriatico, classificata con il codice di zona FAO n.37.2. Con il marchio “pesce nostrum” si identifica il pesce sbarcato dai motopescherecci che svolgono l’attività di pesca nel compartimento marittimo del Molise e aree adiacenti;

2. eco sostenibilità: i pescherecci svolgono l’attività di pesca secondo le direttive comunitarie, utilizzando tecniche di pesca non invasive per l’ecosistema marino e salvaguardando la risorsa ittica. Sono adottate ulteriori restrizioni disciplinate in un regolamento di pesca interno;

3. qualità: il prodotto ittico viene pescato, manipolato e conservato a bordo prima dello sbarco secondo un disciplinare interno che garantisca la sua massima qualità. Allo sbarco è sottoposto ai controlli sanitari in grado di certificane la piena salubrità. Durante il trasporto, e nella sua successiva conservazione, riceve gli accorgimenti necessari utili a non interrompere la “catena del freddo” per garantirne la non alterazione organolettica fino alla sua fase di vendita e/o somministrazione.

Il progetto è stato cofinanziato grazie al Fondo FEAMP 2014/2020 e come strumenti del Marchio di Qualità “PESCE NOSTRUM” sono stati realizzati il Disciplinare di produzione ed il suo regolamento d’uso. Pertanto potranno usare il marchio pescatori, commerciali all’ingrosso e al dettaglio oltre ai ristoratori che rispettano tali strumenti.

Maggior informazioni su www.pescenostrum.it