Nasce il Comitato “Stranieri residenti a Montenero”

REDAZIONE TERMOLI

Il 4 febbraio scorso a Montenero di Bisaccia, si è costituito il Comitato “Stranieri residenti a Montenero”. Il Comitato nasce per dare voce ai tanti cittadini stranieri che da anni risiedono nella nostra Comunità e si pone l’obiettivo di ascoltare le richieste e le esigenze di chi ha difficoltà connaturate al fatto di non essere nato nel nostro territorio. Il fine del Comitato è quello di richiamare ogni persona ad impegnarsi e responsabilizzarsi per una società democratica, dove l’integrazione non è solo una parola, ma l’elemento che contraddistinguerà le società del domani.

Per contrastare ogni forma di razzismo, odio, pregiudizio e indifferenza, il Comitato si rifà ai valori della Costituzione Repubblicana e specificatamente agli articoli 3 e 10. Come manifesto valoriale ci piace sottolineare il comma 2 dell’articolo 3, il quale recita: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

«Ci rendiamo conto come Montenero presenti ad oggi un’assenza di strategie di integrazione tese a fornire servizi e opportunità a coloro che intendono trasferirsi ed abitare la nostra Comunità. Per contrastare questa mancanza abbiamo deciso di organizzarci e unirci per promuovere iniziative tese a sensibilizzare la cittadinanza così da ridurre le disuguaglianze tra i monteneresi.

In conclusione, il Comitato Stranieri residenti a Montenero, rispondendo all’appello lanciato dalle forze del campo civico-progressista, “Montenero Bene Comune” e “Costruiamo il Futuro”, intende aderire al “manifesto della Montenero che rinasce” poiché i principi, i valori e le politiche in esso contenute sono rispondenti alle funzioni, agli scopi e agli obiettivi che intendiamo perseguire».