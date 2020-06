Nasce il Centro Estivo Ludico Ricreativo del Comune di San Massimo: tutti in Gioco è arrivata la Montagna Terapia. Pronto ad accogliere 3 fasce d’età: 03-05 anni; 06-11 anni; 12-17 anni, a costo zero. L’inizio delle attività è stato fissato per il 06 luglio fino al 31 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 13.30 presso la location di Campitello Matese. Le iscrizioni restano aperte fino al 25 giugno, per adesioni ed info contattare l’Addetta al Servizio Sociale Dott.ssa Marika Galletta al 327.9534706. Tutti i partecipanti verranno omaggiati di un kit composto da una T-shirt, un cappellino ed uno zaino a sacca. Il programma della progetto Montagna Terapia si struttura attraverso 12 macro aree: La via della natura; Pet therapy for everyone ; Vivere la montagna; Escursionismo; Sport e benessere; Musicomotricità ed espressione corporea; Art in progress e laboratori a cielo aperto; Gioco, fiabe in movimento e teatro terapia; Rievocazione delle tradizioni, degli usi e dei mestieri sanmassimesi: incontriamo i custodi della memoria; Vanity time: illuminiamo di bellezza il pianoro di Campitello Matese; Componiamo il puzzle del centro Estivo; Mini tour Molise.