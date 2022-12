Tutto è nato per caso, nella curiosità di vedere i post del nostro Parroco don Marco, con le tante bellissime iniziative postate sui social, delle tantissime attività che venivano fatte in altri paesi. Così decidemmo di scendere in campo, per vivere le stesse esperienze anche a Rotello. Andammo a parlare con don Marco, il quale, dopo averci illustrato le finalità dell’Associazione Ilmuroinvisibile ODV, ci parlò del gruppo delle volontarie che operano su Serracapriola. Mentre don Marco parlava, ci convincevamo sempre di più, che potevamo farlo anche a Rotello.

Così tra una chiacchierata ed un caffè al bar, organizzavamo alcune idee ed in noi, sentivamo crescere sempre in più, una sensazione di strano benessere, di tranquillità, quella bella sensazione che provi in poche occasioni e che non vuoi più lasciarla, perché stai bene. Ci mettemmo in contatto con la referente delle volontarie di Serrapriola, per comprendere meglio le attività che potevamo replicare anche su Rotello, e partimmo senza indugio.

Così in poco tempo ci siamo organizzate, dividendoci i compiti e tra una battuta, una risata, ma soprattutto la smisurata voglia di stare insieme e condividere cose importanti, abbiamo organizzato il primo evento svoltosi il 9 dicembre. Così è nato anche a Rotello il centro di aggregazione dell’Associazione Ilmuroinvisibile ODV, che abbiamo voluto dedicare a “Ninì L’arciprete”. Abbiamo ritenuto giusto inaugurare questa nuova esperienza, coinvolgendo quanti avevano voglia di stare insieme. Un pomeriggio all’insegna del divertimento, tra canti di Natale, giochi, attività e tante risate.

Nasce il centro di aggregazione “Ninì L’arciprete” de “Ilmuroinvisibile ODV”. La testimonianza Indietro 1 di 6 Avanti