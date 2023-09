Nasce ‘Ecoevent’, il bollino per le manifestazioni certificate ‘Plastic Free’

Effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti in tutte le aree dell’evento, utilizzare bicchieri e stoviglie non in plastica, non distribuire bottigliette d’acqua di plastica e non liberare in cielo palloncini o lanterne e, infine, sensibilizzare i partecipanti sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Sono le 5 regole d’oro da rispettare per poter certificare come EcoEvent la propria manifestazione attraverso il bollino ideato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

“Il bollino EcoEvent Plastic Free è un riconoscimento dedicato a tutti gli eventi che si impegnano ad essere sostenibili dal punto di vista ambientale, con un focus specifico sulla gestione dei rifiuti e sulla riduzione o eliminazione dell’utilizzo della plastica – dichiara il termolese Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – È gratuito ma non è per tutti! Vaglieremo tutte le richieste per verificare, infatti, che rispettino le 5 regole in linea con i valori e la mission di Plastic Free. Saremo accanto agli organizzatori per individuare strumenti e fornitori affinché venga superata qualsiasi difficoltà e far sì che si tratti realmente di un Eco Evento. Oggi – prosegue De Gaetano – abbiamo fortunatamente la possibilità di limitare l’impatto delle manifestazioni pubbliche grazie a scelte consapevoli e coscienziose che riteniamo cruciale diffondere, promuovere e sostenere a tutela del nostro futuro sul Pianeta”.

Oltre alla certificazione attraverso il bollino EcoEvent, Plastic Free supporterà tutte le iniziative che effettueranno attività extra come l’organizzazione di una pulizia ambientale in prossimità dell’evento, la previsione di una o più smoking area con annessi raccogli mozziconi, la creazione di una raccolta fondi per l’associazione o la distribuzione di gadget a marchio Plastic Free.

Si parte da Milano, dove venerdì 8 settembre si terrà il Wiji Surf Fest, il primo festival completamente gratuito dedicato alla surf culture e alla vita sostenibile con cui si celebrerà la fine dell’estate.

Per maggiori info ecoevent@plasticfreeonlus.it

Scopri i prossimi eco eventi su www.plasticfreeonlus.it