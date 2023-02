Nasce comitato apicoltori molisani, “Discuteremo di proposte da avanzare all’assessore Cavaliere”

Un comitato, nato spontaneamente, di apicoltori molisani si riunirà presso il ristorante Villa D’Evoli (Castropignano – Bifernina uscita Trivento) il giorno 24.03.23 alle ore 18.30 per discutere serenamente di proposte da avanzare all’attuale Assessore Nicola Cavaliere. In Molise vi sono oltre 500 apicoltori che allevano 18.000 alveari ma, ad oggi, ancora non vi è un piano di sviluppo che mira a consolidare il settore dando la possibilità agli apicoltori che immettono, o intendono farlo, prodotti apistici sul mercato. Attualmente l’unico canale finanziario del settore è un Reg. UE di poche risorse al quale si potrebbero aggiungere misure specifiche del PSR regionale. Il timore del comitato è che per il 2023 e per gli anni futuri si emanino bandi con la solita metodica del contributo a pioggia. Un esempio su tutti i bandi del 2021 e i precedenti non sono stati di meno.