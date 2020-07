Nasce “Casa Alexandra”, la comunità educativa per aiutare donne vulnerabili

La presentazione presso la sede di Confcooperative Molise

Questa mattina, 22 luglio, presso la Sala Conferenze di Confcooperative Molise, in via N. Guerrizio 2 a Campobasso, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Comunità Educativa mamma-bambino “Casa Alexandra” gestita da HAYET Società Cooperativa ETS. La Comunità Educativa mamma-bambino “Casa Alexandra”, situata a Campobasso, nasce con lo scopo di aiutare donne vulnerabili, gestanti e/o madri di uno o più figli minori senza distinzione di razza, nazionalità o religione. Nasce dal desiderio di rispondere ad una esigenza rilevata sul territorio riguardo a donne che non trovano nella loro famiglia e nelle reti sociali un appoggio ed un sostegno per vivere serenamente, attraverso la concessione di uno spazio autonomo in cui possano vivere protette assieme ai loro figli.