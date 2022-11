Nasce a Isernia l’osservatorio sul funzionamento della giustizia

Per dare voce alle segnalazioni ricevute, la Camera Penale Circondariale di Isernia, ha deliberato l’istituzione di un Osservatorio sul funzionamento degli Uffici Giudiziari ubicati nel Circondario del Tribunale di Isernia.

​“La funzione dell’Osservatorio – spiega il presidente La Cava (In Foto) – è quella di raccogliere, e trasmettere ai responsabili, le segnalazioni da parte di Avvocati e di Cittadini, per disservizi riscontrati nei vari Uffici Giudiziari del Circondario (Tribunale e Giudici di Pace) o anche suggerimenti per un migliore funzionamento.

​L’iniziativa è stata condivisa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Isernia che ha dato la propria disponibilità di farsi portatore di segnalazioni e proposte migliorative che emergeranno dal lavoro del costituito Osservatorio. La Camera Penale chiede la collaborazione degli Organi di Stampa per la più ampia diffusione sull’Istituzione dell’Osservatorio e attende di ricevere anche da Loro le ritenute segnalazioni”. Per le segnalazioni è stata istituita la seguente mail:

osservatorioufficigiudiziari@camerapenaleisernia.it