Nas nei supermercati anche in Molise: controlli su pos, carrelli e superfici

Tracce di Covid su Pos, sui carrelli, bilance e in 18 casi anche le superfici. E’ stato il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute ad effettuare una vera e propria campagna di verifiche a livello nazionale presso i supermercati, al fine di accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature per limitare il contagio da Covid-19. Complessivamente -come riportato dall’Adn Kronos-sono stati ispezionati 981 esercizi commerciali individuati tra quelli di maggiore afflusso, rilevando irregolarità presso 173 di essi, pari al 18%, deferendo all’Autorità giudiziaria 9 responsabili di supermercati e sanzionandone ulteriori 177 con violazioni amministrative per un ammontare di 202 mila euro. Sono state contestate 226 irregolarità, delle quali 39 riconducibili a carenze igieniche per mancata esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature ad uso comune, l’omessa indicazione delle informazioni agli utenti sulle norme di comportamento e sul rispetto del numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei locali e della distanza interpersonale durante gli acquisti e alle casse. Sono stati accertati, inoltre, il malfunzionamento o l’assenza dei dispenser per la disinfezione delle mani ed il mancato rispetto delle distanze interpersonali. In Molise sono stati 36 i controlli eseguiti dal Nas, 20 a Isernia e 16 a Campobasso, con esiti tutti negativi. Complessivamente in tutta la regione eseguiti 33 controlli a supermercati e market di cui 15 non conformi per inadeguatezza alle procedure di corretta prassi igienica, riscontrate lievi non conformità.