Nas al Cardarelli, Gravina: “Riscontrate criticità”

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in questo video aggiorna sulle ultime notizie ricevute come riscontro, direttamente dal Commissario ad Acta alla Sanità, dott. Angelo Giustini, alle richieste di verifiche dallo stesso sindaco più volte inoltrate per essere messo a conoscenza della reale situazione dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso.

Le risultanze delle attività ispettive del Comando Carabinieri per la salute N.A.S. di Campobasso, hanno riscontrato una serie di criticità che vanno affrontate e sulle quali il sindaco Gravina continuerà ad insistere perché si trovino soluzioni certe.