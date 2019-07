Napoli-Campobasso in treno: viaggio della speranza (SEGNALAZIONE)

Ancora una vera e propria odissea riguardante i trasporti pubblici ferroviari da e per il Molise. «Prendere il treno da Napoli centrale a Campobasso ieri è stato un calvario. – afferma nella segnalazione inviataci in redazione un nostro lettore – Partenza prevista alle 14; partenza reale alle 16:30 giustificata con motivazione di causa maltempo. Rimborsi zero, appuntamenti di lavoro saltati e soluzione limite: scelto il servizio sostitutivo navetta. Dalla 16:39 fino alle 20, un viaggio che oserei definire della speranza, visto che saremmo dovuti essere a Campobasso per le 17:15 originariamente ma siamo arrivati alle 20:05».