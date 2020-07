Nando, ciclista provetto, si tuffa nella fontana davanti al Municipio (il video)

E poi posta il video sul suo profilo Facebook

Nando, uno dei personaggi più noti di Campobasso, non si ferma mai. A bordo della sua bici ha percorso in lungo e in largo il Molise e, di tanto in tanto, fa qualche sosta per refrigerarsi nelle fontane in cui si imbatte. Anche se lui, l’acqua delle fontane non solo la beve, ma la usa per fare bagni tonificanti. Non nuovo a questo tipo di refrigerio, Nando pare abbia colpito ancora e ha voluto condividere questa sua innocente gioia con i followers di Facebook postando l’ultimo tuffo (anche se non è ben riconoscibile in volto), ma stavolta in una fontana davvero speciale. quella davanti al Municipio di Campobasso. Filmato da un caro amico che commenta tuffo e bracciate, Nando saluta tutti i campobassani per l’ennesima volta a modo suo.