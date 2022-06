Nancy Pelosi a Fornelli, in visita al paese delle sue origini

Nancy Pelosi, la speaker democratica della Camera dei rappresentanti degli Usa, venerdì 1° luglio arriverà a Fornelli, in visita privata con le figlie e le nipoti. Fornelli è il paese di origine della madre di Nancy Pelosi, da qui era partito per l’America il nonno Nicola Lombardi. Nel paese molisano sono arrivati già in avanscoperta gli uomini dei servizi di sicurezza americani che sovrintendono agli spostamenti della Pelosi, la cui carica è assimilabile a quella del presidente della Camera italiana. È inoltre membro onorario dell’Organizzazione Nazionale delle Donne Italoamericane. Alla Camera rappresenta dal 1987 il V distretto della California, successivamente ha rappresentato l’VIII distretto fino al 2013 quando è passata al XII distretto, tutti e tre i distretti comprendono principalmente il centro della città di San Francisco. Il dodicesimo distretto infatti copre gran parte della città e della contea di San Francisco, eccetto un piccolo angolo a sudovest, che comprende le aree del “Sunset District” e di “St. Francis Wood”, facenti parte del dodicesimo distretto (San Mateo County).