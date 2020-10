Sin dalla sua fondazione Odontosalute Isernia ha inteso sostenere le iniziative sportive, sociali e culturali programmate sul territorio.

Ritenendo particolarmente meritorio il lavoro svolto dalla Nuova Atletica Isernia negli sport paralimpici, Odontosalute Isernia ha sposato con convinzione questo progetto.

Gli straordinari risultati sportivi conseguiti dagli atleti della Nai sono il miglior veicolo possibile per l’immagine della nostra azienda, da sempre proiettata all’ottenimento di vittorie professionali sempre più rilevanti anche a livello nazionale, nonostante il difficile contesto nel quale si muove l’economia locale.

I ragazzi della Nai insegnano che per ottenere risultati entusiasmanti è necessario gettare il cuore oltre l’ostacolo, esattamente come avviene per la nostra azienda, dove gli operatori quotidianamente agiscono mettendo in correlazione braccia, mente e cuore.

Ed allora sponsorizzare gli atleti della Nuova Atletica Isernia da parte di Odontosalute Isernia è stato un atto quasi naturale, certamente sentito e consapevole.