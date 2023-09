Auguri a Gianmarco Tomasone e Nadia Di Vita che domenica 3 settembre hanno coronato il sogno d’amore presso la Chiesa San Bartolomeo Apostolo di Gambatesa. “Finalmente il grande giorno è arrivato, vi raccomando tenetevi per mano e sappiatevi guardare sempre negli occhi come oggi, e che la gioia che ora provate vi accompagni per tutta la vita”.

Un augurio speciale da parte dell’emozionatissimo Gianluca, fratello dello sposo.