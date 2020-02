Musicista molisano di ritorno da Verona: «Nessun controllo in Molise»

Ospitiamo oggi uno scritto che un lettore ha pubblicato sulla sua bacheca facebook che induce a qualche riflessione in tempi di allarme Coronavirus. Uno sfogo, una riflessione “ex post” che non lascia indifferenti. Ed ognuno tragga le proprie conclusioni..



«Cara Regione Molise… hai deciso di tutelare i tuoi corregionali emanando un comunicato che dice di segnalare alle autorità sanitarie locali il rientro in Molise dalle regioni interessate dal contagio del corona virus e cioè la Lombardia e il Veneto, pubblicando sul sito anche dei numeri di telefono a cui fare riferimento, il 1500 (intasato e impossibile da raggiungere) e il 118.

Martedì 18 febbraio sono partito alla volta di Verona per prove nei giorni 19 e 20 e concerto Venerdì 21, al teatro Ristori, con il tutto esaurito.

Nel pomeriggio della stessa giornata in città c’è stata una sfilata di carnevale con migliaia e migliaia di persone provenienti da ogni dove.

Ieri, sabato 22 febbraio sono salito sul treno Italo (affollatissimo) dalla stazione di Verona con destinazione Roma Termini (affollatissima come sempre di viaggiatori anche con le mascherine). Durante il viaggio ho saputo del comunicato della Regione Molise.

Mia moglie ha subito fatto presente alle autorità sanitarie locali, telefonando al 118, che io stavo rientrando in regione. Hanno semplicemente risposto che doveva lasciare i miei dati e segnalare eventuali miei colpi di tosse o starnuti… è tutta qui la prevenzione della nostra regione?

Provengo da una regione fortemente interessata dal contagio, dove hanno chiuso università, sospeso partite di calcio, annullato gite scolastiche ecc.. e la Regione Molise mi dice di segnalare eventuali giramenti di testa o nevralgie varie???



Mi aspettavo di trovare al mio arrivo in stazione a Campobasso qualche unità sanitaria per un tampone faringeo o semplicemente per qualche domanda… se venivo da Codogno avrei trovato forse l’esercito?!



Non sono polemico.. sono fortemente polemico!!! Domani e per tutta la settimana torno al mio lavoro di docente in conservatorio, a contatto con ragazzi, centinaia di ragazzi, colleghi, collaboratori ecc.. a questo punto vorrei che qualcuno mi dicesse cosa fare senza essere visto come un potenziale pericolo per la comunità!!! Premetto che ….oltre a qualche starnuto e colpo di tosse dovuti al periodo… sto benissimo!!! Viva litalia»