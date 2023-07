Musica, sport, intrattenimento, gastronomia e tanta cultura: il calendario degli eventi di RipaEstate

Serate di musica di ogni genere, teatro, sport, iniziative gastronomiche e culturali per ogni gusto nel calendario di RipaEstate diffuso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Nuova proloco e con le altre associazioni del territorio.

Diverse le iniziative di intrattenimento musicale con concerti vocali e strumentali dal jazz alla musica leggera, presente il teatro della Filodrammatica ripese con una serata in vernacolo tutta da ridere. E poi gli appuntamenti gastronomici e le iniziative dedicate alla proiezione di video d’autore.

Spazio alla cultura e alle proposte di lettura anche in questo caso per tutti i gusti, dalla storia locale al reportage sui femminicidi più cruenti, sempre accompagnati da riflessioni guidate da giornalisti esperti.

Una serata sarà dedicata al docu-film “Francesco Longano, l’arte del pensare”, un lavoro realizzato grazie al bando regionale “Turismo è Cultura” diretto da Andrea Ortis e lanciato a marzo al cinema Maestoso con la sala stracolma.

Non mancherà lo sport, dal basket alla pesca passando dal calcio; per i bambini le proposte passano dai gonfiabili ai laboratori educativi e divertenti. Il clou come sempre saranno le festività di agosto con il Palio delle Quercigliole del 12, serata che ospiterà la cover dei Queen.

Dopo la serata gastronomica di sabato scorso con i gonfiabili per i bambini e il duo musicale Petti-Molino al belvedere, stasera si prosegue con il teatro del maestro Massimo De Vita in “La poesia dell’incontro e l’incontro con la poesia”.

Non c’è che da tenere d’occhio ogni giorno il calendario degli eventi, per trascorrere serate di piacevole intrattenimento al teatro comunale o nelle altre location scelte dagli organizzatori. A due passi dalla città in uno dei borghi più belli del Molise: Ripalimosani.