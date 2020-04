Musica per la quarantena del molisano Norberto Albano

Ascolta il brano Metamorphosis II

Non dobbiamo lasciare che questo o quello passato sia il mondo del nostro futuro: questo è il messaggio che Norberto Albano, studente originario di Campobasso lancia con il brano Metamorphosis II.

Norberto, specializzando in Filosofia della mente all’Università di Pisa, è uno dei tanti molisani che vive lontano dalla sua città e dai suoi affetti in questo periodo di emergenza a causa del Covid19. Ha studiato pianoforte prendendo lezioni private e, in questi giorni, ha sentito forte la voglia di trasmettere i suoi sentimenti attraverso la musica. E’ stato uno studio durato circa 40/50 ore – ha spiegato – per l’incisione e la ricerca di immagini dal web che rispecchiassero il vissuto di questi momenti e per il loro montaggio con accompagnamento musicale, in modo da trasmettere il mio stato d’animo per poi ottenere una buona performance.

E’ con la musica, dunque, il linguaggio universale, che è riuscito a dire quello che è difficile per tutti esprimere a parole in questi giorni.

E’ un brano minimalista, ma il bravo musicista, attraverso le note, ha messo a nudo i suoi sentimenti e quelli di tutti noi, con l’augurio che il mondo non si lasci travolgere dal pessimismo che sembra stia già diffondendosi.