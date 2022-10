Musica, maestro: al Petrone di Campobasso tre giornate di lezioni-concerto

In programma tre giornate di lezioni-concerto per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Petrone”. Il 25, 26 e 27 Ottobre è prevista una vera e propria tournée di esibizioni mattutine dell’Orchestra Sinfonica del Molise che offrirà la possibilità a tutti gli allievi, dai cinque anni in su, di immergersi in un’esperienza emozionante e coinvolgente.

Uno degli obiettivi della nostra Scuola è quello di promuovere i linguaggi alternativi come quello della musica, valore aggiunto per la formazione dei nostri studenti. Questa esperienza artistica, infatti, si presenta come potenziamento ed ampliamento delle competenze musicali già sviluppate nel nostro Istituto grazie all’insegnamento della musica a partire dalla Scuola dell’Infanzia e alla presenza di un’orchestra nata all’interno di uno specifico indirizzo musicale.

La “Petrone”, in questo modo, ha pensato di regalare ai suoi studenti e ai suoi giovani orchestrali la possibilità di partecipare a questa iniziativa anche per aprirsi al territorio. La conoscenza delle sue professionalità, tra cui i maestri orchestrali molisani, offriranno un’opportunità unica al giovane pubblico avvicinandolo ulteriormente alla cultura dell’arte musicale che riesce a toccare le corde emotive di tutti.

Vivere la musica come elemento di comunicazione sarà un arricchimento per l’intera comunità scolastica che farà tesoro di questa occasione significativa per stimolare, rafforzare e condividere valori fondamentali per i cittadini del futuro.