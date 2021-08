“Musica in Villa” propone il concerto dei Theate Clarinet Ensemble

Saranno i Theate Clarinet Ensemble i protagonisti del concerto di domenica 8 agosto di “Musica in Villa”, che si terrà in villa De Capoa alle ore 11.00. Il gruppo, costituitosi nel 2003, è composto da clarinettisti di chiara fama che nella loro carriera si sono distinti nel panorama internazionale, esibendosi in importanti Orchestre Sinfoniche quali S. Cecilia di Roma, Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra Sinfonica Internazionale d’Italia, Orchestra Sinfonica di Pescara, Orchestra Città Aperta.Hanno collaborazioni con gruppi di musica da camera ed hanno effettuato incisioni di CD, nonché suonato sotto la direzione di grandi Maestri quali D. Renzetti, Y. Temirkanov, G. Shuller, A. Braxton, G. Noseda, M. Caldi, M. Marvulli e solisti come R. Filippini, M. Crudeli, F. Mezzena, P. Berman.

Il Clarinet Ensemble, nell’intensa attività concertistica, ha collaborato con diversi attori per la realizzazione di spettacoli teatrali (musica e poesia) tra i quali: Edoardo Siravo (Fiction “Vivere” di canale 5), Michele Placido, Ugo Pagliai, Dacia Maraini, Piera Degli Esposti. l’Ensemble è stato invitato a tenere un concerto in occasione del Convegno mondiale dei clarinettisti ad Assisi e nel “6 European Clarinet Festival” in Camerino. Il concerto rientra nel cartellone di “Musica in città”, organizzato dall’Associazione Amici della Musicia W. De Angelis e dal Comune di Campobasso ed è inserito anche nel calendario di “Agosto in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura per questo mese. Dal 6 agosto 2021 l’accesso in sale teatrali e sale da concerto, e in altri locali o spazi anche all’aperto è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Per la partecipazione ai concerti organizzati dall’ Associazione Amici della Musica Walter De Angelis di Campobasso e rientranti nel cartellone di Agosto In Città stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, previsti al Castello Monforte e a Villa De Capoa, si dovrà così procedere:

1) prenotazione presso la sede dell’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis in Viale Elena n.54 a Campobasso nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 16,30 alle 19,30 della settimana in cui l’evento avrà luogo;

2) assegnazione del posto a sedere a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;

3) presentazione di Green Pass che permetta l’accesso nell’area del concerto stesso. Le suddette modalità si applicheranno sia per il concerto dei Theate Clarinet Ensemble domenica a villa De Capoa, che per i concerti di “Voci dal Castello” al Castello Monforte.

Per maggiori info in merito si può contattare l’Associazione Amici della Musica W. De Angelis.