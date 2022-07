Musica in villa, domenica 24 luglio è il turno della fisarmonicista Arianna Di Pasquale

Torna per la seconda volta ma in veste di solista, con un programma virtuosistico che spazierà in brani di Vlasov, Malich, della stessa Di Pasquale a Solotarev

Domenica 24 luglio alle 11 in Villa De Capoa la giovane fisarmonicista pluripremiata Arianna Di Pasquale, sarà ospite dell’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis per la seconda volta, ma in veste di solista, con un programma virtuosistico che spazierà in brani di Vlasov, Malich, della stessa Di Pasquale a Solotarev. L’evento a ingresso gratuito fa parte della rassegna Musica in Villa sostenuta dal Comune di Campobasso.

Valente musicista, che si sta affermando sempre più nel panorama musicale vincitrice di 28 concorsi Nazionali ed Internazionali e Secondo Premio all’Ukrainian Bayan-Accordion competition a Drohobych in Ucraina, Di Pasquale svolge attività concertistica in Italia come solista, esibendosi in stagioni concertistiche e location di prestigio come il Teatro Marrucino di Chieti, la Basilica di San Francesco di Paola di Napoli (concerto con la partecipazione di Michele Campanella, Monica Leone, Samuele Galeano e Daniela Del Monaco), la cappella di Santa Lucia di Vico Equense e altre. In ambito cameristico fa parte dal 2018 del “Play Station Trio” con Adriano Ranieri e Tiziano Cellupica; dal 2021 collabora con il flautista Fulvio Ferrara (Duo Fedip), con il quale si è esibita per stagioni concertistiche pregevoli e presso il Citizen’s Garden del Parlamento Europeo a Bruxelles. Ha partecipato al concerto diretto da Enrico Melozzi presso il Teatro dello Sferisterio di Macerata, esibendosi con un’orchestra di 100 fisarmoniche e da solista. Ha collaborato con i Solisti dell’Orchestra da Camera di Frosinone ed ha preso parte all’Atelier Urbano di Musica Contemporanea del progetto “Space Market. Mercato culturale urbano” di Teramo (referente artistico Enrico Melozzi).