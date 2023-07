Musica in Villa, domani i coinvolgenti ritmi del trio Taraf De Gadjo

Domani, domenica 16 luglio 2023 alle ore 11.00 a Villa De Capoa, è in programma il terzo appuntamento della rassegna Musica in Villa, dal titolo “Tzigane Rapsodie” dei Taraf de Gadjo. Il trio, che suonerà per la prima volta all’interno della rassegna organizzata dall’Associazione Amici della Musica con il contributo del Comune di Campobasso, è composto da Domenico Mancini al violino, Giuseppe Moffa alla chitarra e fisarmonica e da Guerino Taresco al contrabbasso.

Il programma è ricco di brani della tradizione musicale di Ungheria, Romania e Russia; nonché di brani della tradizione Klezmer e Manouches (Gipsy Jazz) e di musica popolare ebraica strumentale dell’est Europa. Si parte, appunto, dai ritmi Tzigane fino al Klezmer, per proseguire con composizioni del chitarrista jazz Django Reinhardt fino alle musiche del violinista e compositore rumeno Grigoras Dinicu. L’ingresso è gratuito.

Taraf sta ad indicare una formazione orchestrale tzigana composta da musicisti non rom (gaggè). La musica proposta si incentra in particolar modo su quella Romanì dell’aria compresa tra Ungheria, Romania e Russia; nonché brani della tradizione Klezmer e Manouches (Gypsy Jazz). Il Klezmer è la musica popolare ebraica strumentale dell’est Europa; patrimonio e prerogativa di musicisti che per scelta o costrizione sono in continuo movimento: i klezmorim erano musicisti itineranti che portavano la musica secolare (vocale e strumentale) nei matrimoni e nelle feste, si ritrovano elementi tedeschi, magiari, boemi, bulgari, transilvani, turchi, greci, ucraini, oltre agli influssi della musica tzigana. Il gruppo ha all’attivo più di 200 concerti in teatro, all’aperto, partecipazioni a festival, locali, eventi culturali in Italia e all’estero, tra cui il Festival Klezmer, Ancona; il Festival Gipsy-Klezmer, Pinerolo (TO),unico nel suo genere in Italia; al Teatro Valle, Roma; l’esibizione negli studi RAI di Roma per un concerto/intervista dal vivo durante la trasmissione radiofonica di Radio3 Suite; al prestigioso Festival Jazz di Villa Celimontana di Roma nella rassegna dedicata a Django Reinhardt (in cartellone insieme a Stochelo Rosenberg e Gismo Graf), all’Auditorium “Parco della Musica”, Roma. A un anno di vita, i “Taraf de Gadjo” hanno vinto il concorso “On the Road Festival” svoltosi a Pelago (FI) la prima settimana di luglio 2007, giunto alla XIX edizione. La giuria, composta,tra gli altri da critici musicali e giornalisti del settore, ha così motivato il premio: “affascina la riproposizione in strada sia di arie classiche, sia di elucubrazioni jazz-tzigane. Virtuosismi e predisposizione alla comunicazione fanno il resto, dando al gruppo uno straordinario supporto del pubblico”.