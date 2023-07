“Musica in Città”, domani in villa De Capoa i migliori allievi del festival Janigro

Nella quinta edizione di Musica in Città, in programma nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, domani, domenica 9 luglio alle ore 11 a Villa de Capoa, si svolgerà il concerto, con ingresso gratuito, dei migliori allievi del Festival Janigro.

Saliranno sul palco della rassegna i violoncellisti Stefano Beltrami, Marco Mauro Moruzzi E Nino Targamadze, che eseguiranno musiche di Johann Sebastian Bach (Suite Bwv 1012, Preludio, Allemanda, Giga), György Ligeti (dalla Sonata per violoncello solo, Dialogo, Capriccio) e Gaspar Cassadò (dalla Suite per violoncello solo, Preludio, Intermezzo y dansa final).

Il Festival Janigro, giunto alla sua terza edizione, nasce per celebrare le origini montaganesi del grande violoncellista e didatta Antonio Janigro. Leggendario musicista, Janigro ha dedicato la sua vita ai suoi studenti, creando vere e proprie generazioni di violoncellista tra i più apprezzati al mondo. In questo solco, ogni anno a Montagano, in provincia di Campobasso, giungono da tutta Italia e dall’estero, giovani violoncellisti che frequentano le Masterclass inserite all’interno del Festival. I docenti sono Paolo Bonomini e Amedeo Cicchese, fondatori del Duo Janigro, Antonio Meneses e, quest’anno anche Natalie Clein. Grazie alla generosità della famiglia Janigro e della famiglia Meneses, le Masterclass quest’anno sono state gratuite per i ragazzi. Su oltre 30 domande di partecipazione, solo 11 sono stati gli studenti selezionati e provenienti anche dal Giappone e dalla Georgia, oltre che da tutta Italia. Di questi sono stati scelti 3 giovani studenti che eseguiranno un viaggio nel repertorio per violoncello solo che spazierà da Bach fino al moderno Ligeti, passando per Cassadò, grande violoncellista e compositore del ‘900.