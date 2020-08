Musica in città, al Castello Monforte il duo Muccitto-Di Marzo

Venerdì 28 agosto 2020 – ore 21:00 al Castello Monforte di Campobasso (OBBLIGO DI MASCHERINA) andrà in scena “Milonga de mis amores” con Mario Muccitto (fisarmonica e bandoneón) e Roberto Di Marzo (vibrafono e percussioni). L’appuntamento rientra nel cartellone di Musica in città. Il Duo nasce nel 2017 dalla volontà di Roberto Di Marzo (vibrafonista e percussionista) e Mario Muccitto (fisarmonicista, bandoneonista e compositore) di unire in concerto il Vibrafono e il Bandoneon e di suonare alcuni spartiti riscoperti nell’Ex Convento di Bonefro (CB) di Giovanni Bichisao, un musicista (soprattutto Bandoneonista) e compositore originario di questo paese, emigrato all’inizio del ‘900, come tanti all’epoca, a Milano. La scelta dell’accostamento dei due strumenti ha un famosissimo e apprezzatissimo precedente, ovvero la collaborazione che Gary Burton (vibrafonista e jazzista) ebbe con Astor Piazzolla. Il Duo quindi propone un repertorio che varia dal Nuovo Tango di Piazzolla alle composizioni di Ennio Morricone, tornando ai Tango tradizionali di Pugliese e Gardel alle Milonga del poco conosciuto Giovanni Bichisao. Il tema dei concerti è il viaggio e l’emigrazione. Si vuol riportare nelle nostre piazze e teatri lo stile che noi italiani abbiamo contribuito a sviluppare in una terra lontana da noi, qual è l’Argentina, e contemporaneamente meditare sul bisogno dell’uomo di spostarsi anche continuando a restare aggrappato alle proprie origini e consapevolezze: si dà il fatto che il bandoneon è cugino stretto del nostro più antico organetto. La musica resta sempre il collante più efficace tra le culture, unisce popoli o forse ci fa ricordare che siamo sempre stati uniti.