Musica, gastronomia, giochi popolari e concerti: ‘Dirotta su Maiella’ nella tre giorni dedicata alla Madonna della Libera

L’8, il 9 e 10 settembre, nel popolare rione di Agnone, in programma una serie di eventi a cura dell’associazione ‘La Repubblica di Maiella’. Grande attesa per l’esibizione dei Dirotta su Cuba, band simbolo del funky italiano

Tradizioni religiose, gastronomia, giochi popolari, teatro in vernacolo, concerti: l’8, il 9 e 10 settembre, in Piazza del Popolo, ad Agnone (Is), tornano le celebrazioni in onore della Madonna della Libera. Un evento molto sentito dagli agnonesi devoti al quadro risalente alla metà del XVII secolo conservato nella chiesa di Maiella che ospitò il papa del ‘gran rifiuto’, Celestino V.

La tre giorni, organizzata dall’associazione ‘La Repubblica di Maiella’, avrà inizio venerdì pomeriggio (8 settembre) con la classica sagra del granone, alimento della cultura contadina bollito in caldaie in rame battute a mano dagli artigiani del posto. In serata, alle ore 20,30, al rientro della processione, atteso l’incendio del tempio sacro.

A seguire, nella villetta adiacente il polo scolastico – ore 21,30 – Blues sotto le stelle con l’esibizione della ‘Boron Blues Band’.

A distanza di 24 ore, Piazza del Popolo si trasformerà in un ‘campo di battaglia’ con lo ‘Spartan Race Sprint’, la corsa ad ostacoli che metterà alla prova la resistenza dei partecipanti.

Alle 21,30 si ballerà ai ritmi indiavolati dei ‘Dirotta su Cuba’, band simbolo del funky italiano.

La tre giorni chiuderà domenica 10 settembre quando la mattina, sempre in Piazza del Popolo, il programma delle iniziative prevede le gare di atletica riservate ai bambini da 6 a 14 anni.

Nel pomeriggio (ore 17,30) l’evento clou con la disfida dei rioni cittadini a chi riuscirà ad issare a 12 metri di altezza il drappo del quartiere sul palo della cuccagna. Complice olio e grasso meccanico cosparso sul palo, l’indice di difficoltà, annuncia una sfida avvincente. Ad anticipare il tutto i giochi popolari (tiro alla fune, corsa dei sacchi) con l’esibizione degli Sbandieratori di Minturno (Lt).

A conclusione della competizione teatro in piazza con la commedia dialettale ‘Un’è ppìcca, ma ddu…so tròpp’ a cura dell’associazione il ‘Teatro Comico degli Abruzzi di Agnone’.

Nella tre giorni, gli organizzatori non faranno mancare l’area food con stuzzicherie, piatti tipici e bevande.