Musica e abbracci ad ospiti e operatori della Casa di Riposo “Pistilli”

Il sindaco di Campobasso in visita alla struttura di via delle Frasche

Questa mattina, 30 dicembre 2022, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha assistito al concerto di pianoforte e voce soprano “Napulé” che si è tenuto alla Casa di Riposo Pistilli.



Gravina ha avuto modo di apprezzare la voce del soprano Federica D’Antonio e la musica del pianista Francesco Cipullo che hanno letteralmente entusiasmato gli ospiti della struttura di Via delle Frasche.



“È sempre bello poter salutare i nostri nonni, anche con un piccolo gesto, perché per loro, soprattutto in questi anni di pandemia, è stato più difficile avere rapporti sociali e umani. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso al termine del concerto – Un grazie va a tutti gli operatori che ogni giorno, insieme al Consiglio di Amministrazione, assicurano un ambiente accogliente ed un servizio di qualità nell’unica struttura pubblica di assistenza agli anziani presente in città.

Ed un augurio particolare – ha aggiunto Gravina – va alla Presidente Mariarita Testa, che oggi compie anche gli anni.”