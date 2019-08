Musica ad alta quota, successo per il concerto su Monte Cavallerizzo

Grande successo per l’iniziativa “Musica ad alta quota”, svoltasi ieri a Capracotta in località “cuopp della madonna”, un anfiteatro naturale con una acustica unica ed eccezionale, sulla sommità di Monte Cavallerizzo.

Oltre 300 persone hanno percorso a piedi i sentieri che portano in vetta per assistere al concerto di Diego Di Rienzo e Franco Di Palma, due fisarmonicisti che hanno suonato brani di J. S. Bach, G. Frescobaldi, R. Galliano, C. Franck, A. Kusyakov e F. Angels. Il concerto è stato un viaggio alla ricerca dello splendore dei monti di Capracotta, un insieme di natura selvaggia e di incredibili paesaggi, di quiete e di bellezza. L’ iniziativa, promossa dalla Sezione del CAI di Isernia, in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Capracotta è uno degli eventi più attesi dell’estate capracottese. L’idea che da anni la anima è unire la passione per la musica e la montagna, all’insegna della libertà e della natura.