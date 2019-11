Musetti e Alessandro: un gol in due

GENNARO VENTRESCA

Sul tachimetro della memoria non ricordo un precedente tra Campobasso e Fiuggi, in programma domenica, al Romagnoli, a cui concederei l’ingresso gratuito a tutti i partecipanti della Su e giù, un premio alla loro fatica. Un modo astuto per riempire gli spazi, occupati sino ad oggi solo da dissensi. Come potete notare, miei cari lettori, le penso tutte, durante le mie notti insonni, per restituire luce ai nostri colori, scoloriti dalle innumerevoli scialbe prestazioni dei nostri ragazzi.

***

Mi piace pensare alla prossima sfida, cercando, per quanto mi sia possibile, dimenticare la loffia uscita di Cattolica. Mi gusta immaginare il rientro di Alessandro, il ritorno al gol su azione di Musetti e la difesa chiusa finalmente a chiave, a cominciare dalla porta di Natale che ha alternato buone parate a certi sfondoni che mi hanno fatto cadere le braccia. Pregusto un gol d’autore di Alessandro, per dare la svolta alla partita e primo passo per impedire che il nostro “10” faccia il bagaglio alla riapertura delle liste di trasferimento.

***

Provo un minimo di imbarazzo a ricordare che Musetti e Alessandro insieme non hanno ancora trovato spazio nella classifica dei marcatori. O, meglio, Musetti il suo golletto l’ha segnato, sia pur dalla comoda lunetta del rigore. Alessandro, invece no, si è limitato a un paio di assist, di esterno, roba rara per la categoria. E poco altro. Vista la fiacca di questi due e del ragazzino di colore che proviene dall’Eccellenza abruzzese, il nostro attacco è il penultimo del girone.

***

L’erba voglio -diceva la mia maestra- cresce solo nel giardino del re. Per questo ogni volta che mi accingo a scrivere sfrondo le mie pretese. I calci d’angolo, si sa, sono inaffidabili. Mentre ti inducono a sognare, con un sussulto ti sgomitano per il risveglio. Ma dai, non è possibile che con tanto ben di Dio i rossoblù debbano stazionare nella pancia del gruppo. Comincino subito a imboccare una nuova via, fatta di successi e di scalata alle prime posizioni.

***

Un mazzetto di bimbette, alte quanto margherite corre nella mia contrada, sull’asfalto malandato che attende da epoca remota un decoroso intervento. Corrono le bimbette, per farsi trovare pronte, domenica, all’appuntamento della Su e giù, numero 46 che va a coincidere con il sessantesimo compleanno della Virtus. I giovani non hanno rughe, né capelli bianchi. E non possono ricordare quando i fratelli Nicola e Roberto Palladino s’inventarono la gara, sotto la regia di quel santone di Leo Leone, il professore ideologo della società.

***

I giovani, beati loro, sono giovani. Invece di guardare indietro lanciano i loro sguardi in avanti, sognando luminosi orizzonti. Allo stato dell’arte sgrillettano con le loro caviglie elastiche per prepararsi alla corsa a cui nessuno importa vincere, ma in ogni caso, nel suo piccolo, intende fare una bella figura. Panciuti signori sono gloriosamente in pensione, coetanei con la Gibaud neppure pensano di riprovarci. Ma certamente saranno sul ciglio della strada, a seguire l’emozionante partenza, spettacolare quanto un Gran premio.