Museo Sannitico, parte domani il ciclo di conferenze sulle cinte sannitiche in Molise

Appuntamento alle 17:30 con il primo convegno dal titolo “Ipotesi di promozione turistica delle cinte sannitiche attorno alla Montagnola molisana” a cura di Javier Gonzalez Aragunde, specialista di turismo e storia dell’Università de La Coruña in Spagna

La Direzione Regionale Musei Molise dà il via ad un ciclo di conferenze a cadenza mensile legate al tema della mostra in corso al Museo Sannitico “Paesaggio Pentro e mura poligonali”, che raccontano le cinte sannitiche in Molise e il loro rapporto col territorio.

Al Museo Sannitico venerdì 9 dicembre alle ore 17:30 si terrà la prima conferenza tematica dal titolo “Ipotesi di promozione turistica delle cinte sannitiche attorno alla Montagnola molisana” a cura del dott. Javier Gonzalez Aragunde, specialista di turismo e storia dell’Università de La Coruña (Spagna), il quale sta completando uno stage Erasmus+ alla Direzione Regionale Musei Molise.

L’ingresso per la conferenza, a partire dalle 17:30, sarà gratuito ed è raccomandata la prenotazione telefonando al Museo Sannitico (0874-412265)a cura del dott. Javier Gonzalez Aragunde.