Museo Sannitico, mercoledì 26 l’inaugurazione della mostra “Paesaggio Pentro e mura poligonali”

Mercoledì 26 ottobre alle 17 sarà inaugurata, al Museo Sannitico in Campobasso, la mostra “Paesaggio Pentro e mura poligonali”. Un’occasione per conoscere attraverso pannelli e reperti le cinte sannitiche nelle loro dinamiche, caratteristiche e importanza nel paesaggio e per il controllo del territorio, con alcuni focus sul fenomeno europeo delle cinte fortificate d’altura e uno sguardo sulle cinte con mura ad opera poligonale nelle regioni attorno al Molise.

La mostra temporanea, organizzata dalla Direzione Regionale Musei Molise e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, ha visto anche la collaborazione delle Soprintendenze A.B.A.P. per le Provincie di Caserta e Benevento e Frosinone e Latina.

L’entrata per l’inaugurazione sarà gratuita dalle 17, previa prenotazione, telefonando al Museo Sannitico al numero 0874 412265.