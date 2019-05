Museo Sannitico chiuso 4 giorni per lavori urgenti: tetto danneggiato dal maltempo

CAMPOBASSO

Museo Sannitico di Campobasso chiuso al pubblico per quattro giorni per lavori urgenti. Il maltempo che sta imperversando in questi giorni sulla nostra regione ha provocato seri danni al tetto di plexiglass che ricopre il cortile interno al museo. Il forte vento aveva già contribuito a danneggiarlo fortemente e la pioggia di questi giorni ha contribuito a romperlo del tutto. I lavori di riparazione della copertura rientrano nel capitolo ministeriale della massima urgenza e quindi subito iniziati. E quindi operai al lavoro da stamane con ponteggi e impalcatura per procedere alla sostituzione del tetto in plexiglass con pannelli di policarbonato più resistenti. i lavori dureranno all’incirca un mese, ma l’ingresso al museo non resterà interdetto ai visitatori che potranno accedervi attraverso un corridoio in tutta sicurezza. E proprio per la realizzazione di questo accesso alternativo che l’edificio resterà chiuso per 4 giorni. Pertanto, il museo dovrà rinunciare ad ospitare l’iniziativa della notte dei musei gratuiti in programma questo fine settimana.