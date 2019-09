Museo dei Misteri, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, l’Associazione Misteri e Tradizioni ed il Comune di Campobasso hanno annunciato l’apertura straordinaria del Museo dei Misteri per il prossimo weekend, sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 20. Sabato 21 settembre, a 20 anni dalla storica giornata in piazza San Pietro davanti a Papa Giovanni Paolo II, verrà proiettato il video della sfilata dei Misteri a Roma del 27 giugno 1999. Domenica 22 settembre ci sarà invece la proiezione di vari filmati d’epoca dei Misteri fino alle ultime edizioni.