Museo dei costumi molisani, una luce in fondo al tunnel

Sembrava definitiva la chiusura del Musec invece, nelle ultime ore, c’è stato l’interessamento dell’Istituto Centrale per il Patrimonio immateriale di Roma e la Sovrintendenza del Molise. Alla luce dell’importanza culturale, gli organi ministeriali hanno offerto il loro aiuto per trovare una soluzione definitiva. Il 17 marzo è previsto un tavolo di discussione al quale interverranno, oltre agli organi ministeriali, il dottor Scasserra, Direttore del Musec, l’avvocato Ricci, Presidente della Provincia di Isernia e l’Assessore Cotugno in rappresentanza della Regione Molise. Secondo gli organi ministeriali la collezione Scasserra va salvaguardata poichè considerata come “una realtà di eccellenza e di valore sopraregionale, dal momento che si pone tra le più interessanti raccolte etnografiche d’Italia”. Un grande riconoscimento che conferma il consenso e il successo ottenuto dalla collezione e dal Museo che la ospita, infatti, nel giro di pochi anni, il Musec si è fatto conoscere e apprezzare in Italia e nel Mondo.

Lo scopo dell’incontro è quello di trovare una soluzione che renda stabile la musealizzazione della collezione al fine di garantirne la permanenza entro i confini regionali e la fruizione pubblica.