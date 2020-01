Musei e siti archeologici in Molise, visitatori in aumento del 10% negli ultimi 5 anni

Nella classifica del 2019, sul podio l’area archeologica di Sepino, il Museo Paleolitico di Isernia e il Santuario Italico di Pietrabbondante

CAMPOBASSO. I visitatori dei musei e siti archeologici statali del Molise con la riforma Franceschini sono cresciuti del 9,3% rispetto a cinque anni fa, passando da 78.812 ingressi del 2014 a 86.106 del 2019, come si legge in una nota del ministero dei Beni Culturali. «L’autonomia concessa ai musei – come ha avuto modo di dire ieri il Ministro Franceschini nel presentare i nuovi bandi di selezione internazionale per i direttori – insieme alla promozione condotta anche attraverso l’ingresso gratuito nella prima domenica del mese, ora reintrodotto in maniera permanente, si sono rivelate un mix vincente».

La classifica regionale del 2019 vede primeggiare l’area archeologica di Sepino con 21.257 presenze (+13,7%), seguita dal Museo Nazionale del Paleolitico d’Isernia con 14.307 ingressi (+29%) e dal Santuario Italico di Pietrabbondante con 12.878 biglietti staccati. La quarta posizione è occupata dal Museo della città e del territorio di Sepino con 6.462 ingressi, la quinta dal Museo Provinciale Sannitico di Campobasso con 5.980 visitatori (+15,7%), ora parte della iniziativa del MiBACT “Fumetti nei musei” con l’albo 48 “L’eterno galoppo” di Ratigher della seconda collana a breve in uscita, la sesta dal Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno con 5.543 presenze e la settima dal Museo Nazionale di Castello Pandone a Venafro con 5.060 biglietti staccati (+9%). Chiudono la classifica il Castello di Civitacampomarano con 4.159 ingressi (+34,2%), il Castello di Capua a Gambatesa con 3.082 visitatori e la città romana e l’anfiteatro di Larino con 2.775 presenze (+40%).