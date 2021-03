Musec: ultima spes

Oggi, mercoledì 17, un incontro tra le parti per salvare il Museo del Costume

Così come evidenziato da Il Quotidiano del Molise il 21 febbraio scorso, Il Musec che chiude è il Molise che perde un gran tesoro (qui l’articolo), sembrava che oramai la questione del Musec (Museo dei Costumi del Molise) fosse destinata a concludersi nel peggiore dei modi e cioè con il trasferimento della preziosa collezione non solo fuori dal territorio regionale, ma addirittura oltre oceano.

Era da ritenersi cosa fatta la chiusura definitiva del Museo, a seguito dell’esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Isernia, che autorizzava il direttore Antonio Scasserra a smantellare gli allestimenti, rientrando in esclusivo possesso di quanto di sua proprietà.

Il mondo dei social, a cui si è associata la Stampa, sin dall’estate era divenuto cassa di risonanza di una massiccia spontanea campagna di sensibilizzazione, finalizzata a scongiurare tale grave possibilità. Da pochi giorni si è inserito nella disputa, in maniera determinante, anche il Ministero dei Beni Culturali, tramite l’istituto Centrale per il Patrimonio Immateriali di Roma e la Soprintendenza A.B.A.P. del Molise. Il MiBAC ha sottolineato il notevole interesse culturale dalla collezione Scasserra, indicandola come “una realtà di eccellenza e di valore sopraregionale, dal momento che si pone tra le più interessanti raccolte etnografiche d’Italia”.

Un importante riconoscimento per il prezioso patrimonio etnoantropologico, a tal punto apprezzato per decenni da appassionati, cittadini qualunque ed addetti ai lavori, da indurre, nel dicembre 2016, la Provincia di Isernia e la regione Molise a musealizzarlo in un clima di entusiasmo generale.

Alla luce degli ultimi negativi eventi gli organi ministeriali hanno offerto il loro supporto per riaprire il tavolo delle trattative, a cui sono stati chiamati, come parti in causa, il proprietario dottor Scasserra, il presidente della Provincia avvocato Alfredo Ricci e l’assessore Vincenzo Cotugno, in rappresentanza della Regione Molise, da cui ci si aspetta l’incondizionata e strenua difesa delle ricchezze culturali molisane.

L’obbiettivo principale è quello di salvaguardare la collezione Scasserra e, soprattutto, fare in modo che essa rimanga, adeguatamente fruibile, in maniera stabile e dignitosa in Molise.

Raggiunto telefonicamente lo Scasserra ha sciolto il suo più convinto riserbo confermando la partecipazione all’incontro. Fermamente convinto dell’inopportunità di decontestualizzare la sua collezione, crede ancora che essa possa essere oggetto di richiamo per turisti extraregionali, nonché occasione di studio e arricchimento per i molisani stessi.

Parteciperà, quindi, speranzoso all’incontro di mercoledì 17 marzo, assistito dai legali dello studio Messere di Campobasso, dimostrando così apertura e disponibilità.

Fermamente deciso a non commentare ulteriormente la vicenda, ha rimandando dichiarazioni ufficiali a riunione conclusa..

E’ forse, purtroppo, questa l’ultima occasione -con un decreto esecutivo in atto- per garantire la permanenza di così gran tesoro nel sempre più bistrattato e depauperato Molise.