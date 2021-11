Musacchio all’Industriale di Termoli per parlare di Mafia: “Ragazzi commossi dalla storia di Falcone e Morvillo”

“Mentre parlavo dell’amore tra Giovanni Falcone e Francesca Morvillo ho visto due ragazze e un ragazzo piangere. Si sono commossi per la loro storia, il loro amore e il loro coraggio. C’è ancora speranza e io ne ho tanta verso le nuove generazioni”

“Sono molto felice e fiducioso. C’è ancora speranza!”. Questo il commento affidato a Facebook da Vincenzo Musacchio che in un incontro che si è tenuto il 6 novembre scorso all’ Industriale E. Majorana di Termoli ha assistito a quella che ha definito: “Una della scene più belle dei miei trent’anni in giro nelle scuole d’Italia”. Musacchio, Giurista e docente di diritto penale, ricercatore presso l’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata al Royal United Services Institute di Londra, presidente dell’ Osservatorio Antimafia del Molise, Direttore Scientifico della Scuola di Legalità – don Peppe Diana – di Roma e del Molise, stava tenendo l’incontro dal titolo “Mafie e mafiosità”. Prima della lezione era stato proiettato un cortometraggio dal titolo “Una vita per la legalità” a cura di alcuni ex detenuti del Carcere minorile Malaspina di Palermo. Terminato il video il prof. Musacchio comincia a parlare della storia di Rita Atria, di don Peppe Diana, di don Pino Puglisi, di Rosario Livatino e infine dell’amore profondo tra Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. “Mentre parlavo dell’amore tra Giovanni Falcone e Francesca Morvillo ho visto due ragazze e un ragazzo piangere. Si sono commossi per la loro storia, il loro amore e il loro coraggio. C’è ancora speranza e io ne ho tanta verso le nuove generazioni”.