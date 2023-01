Muro di contenimento rischia di crollare, intervengono i Vigili del fuoco

A Venafro invece gli uomini del Comando di Isernia hanno rimosso parte di un tetto di un edificio

Giornata di lavoro intenso quella di oggi per i Vigili del fuoco del Comando di Isernia che sono intervenuti in diversi comuni dell’hinterland: Rocchetta al Volturno, Sant’Elena Sannita, Agnone, Isernia, Pettoranello del Molise, Venafro e Pesche.

Gli uomini del 115 hanno risposto alle richieste legate alle condizioni meteo avverse. Fortunatamente al momento non ci sono state gravi criticità.

Quello più problematico si è verificato a Pesche, dopo i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza un muro di muro di contenimento ritenuto non stabile. A Venafro, invece, è stata rimossa parte di un tetto in un edificio.