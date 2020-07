Mura urbiche della città, in corso gli interventi di pulizia delle aree pubbliche

“Sono in corso gli interventi di pulizia delle aree pubbliche lungo le mura urbiche di Isernia”. E’ quanto ricorda l’assessore comunale al decoro urbano, Domenico Chiacchiari che invita tutti al rispetto dei divieti di sosta appositamente disposti per tali interventi. “Purtroppo, infatti – si legge in una nota stampa – la mancata osservanza dei divieti e la presenza di autovetture parcheggiate nei pressi delle mura rendono impossibile il regolare svolgimento delle azioni di pulitura, intralciando e rallentando il programma dell’intervento”.