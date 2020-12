Purtroppo non ce l’ha fatta un uomo di mezza età di Isernia che si trovava presso una struttura della città. È deceduto per le complicanze provocate dal Covid alla sua condizione, già compromessa da altre patologie. La situazione è purtroppo precipitata. Non c’è stato nulla da fare ed è deceduto senza che neanche fosse possibile trasportarlo al Cardarelli di Campobasso.