Muore ucciso dalla motosega, ad agosto il papà perse la vita in un incidente nei campi

Claudio Donatone Grosso di 53 anni viveva in un comune del vastese, ma era originario di Trivento, lì dove papà Ernesto ad agosto è morto schiacciato dal trattore. Choc in paese, in tanti ieri hanno partecipato ai suoi funerali a San Giovanni Lipioni

Due comunità sotto choc. Quella di Trivento e San Giovanni Lipioni, nel vastese. E’ qui che viveva Claudio Donatone Grosso, 53 anni, odontotecnico, morto a causa di una ferita letale provocata dalla motosega che stava usando. E dal comune molisano ieri, giovedì 6 ottobre, sono partiti in tanti per l’ultimo abbraccio a Claudio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. “Era una persona buona”, il commento degli amici che maledicono la sorte che non è stata affatto benevola con il 53enne.

Per il medico legale dell’ospedale di Chieti non ci sono dubbi sulle cause del decesso. Non è stato necessario effettuare l’autopsia. La motosega ha reciso la carotide dell’odontotecnico e la vena giugulare. L’emorragia inarrestabile ha provocato l’arresto cardiaco e la morte del professionista.

L’incidente

La tragedia mentre il 53enne, papà di una bimba di 4 appena 4 anni, stava tagliando un albero di noce, candendo sulla motosega ancora in funzione. Secondo le testimonianze, Claudio è arrivato in paese per raggiungere la casa ereditata dal padre, in contrada Fontana. A cento metri dall’abitazione c’è un piccolo podere con degli alberi. Claudio decide di tagliarne uno in un punto piuttosto scosceso, utilizzando una scala. Stavolta qualcosa va storto. In base a una prima ricostruzione, succede tutto nel giro di pochi istanti: l’odontotecnico perde l’equilibrio, il manico della motosega gli sfugge di mano e l’attrezzo finisce a terra. Il resto è facile immaginarlo. Quando arrivano i soccorsi non c’è più nulla da fare: il cuore del professionista ha già smesso di battere.

Un destino crudele, che sembra essersi accanito contro la famiglia Donatone. Lo scorso agosto il padre del 53enne, Ernesto, è morto schiacciato da un trattore mentre lavorava nei campi a Trivento. Quarantacinque giorni dopo, un’altra disgrazia.