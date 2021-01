Muore schiacciato dall’auto a 58 anni, dramma in campagna

Tutto è accaduto in una frazione di secondi in contrada Monte Antico a Guglionesi, zona di campagna che collega con Montenero da un lato e Petacciato dall’altro. Stando alle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo, un 58enne, sia rimasto schiacciato dalla propria vettura. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e della Misericordia di Termoli, assieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne. Non è chiaro se si sia trattato di una tragica fatalità oppure se l’uomo abbia avuto un malore.