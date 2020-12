Muore ragazza di 29 anni, paese sotto choc. A Sant’Elia situazione Covid fuori controllo: “Abbiamo paura”

Un intero paese sotto choc che sta vivendo ore drammatiche. La situazione a Sant’Elia a Pianisi è fuori controllo e la popolazione è impaurita e sotto stress.

Questa notte è deceduta, purtroppo, una ragazza di soli 29 anni. Ancora non è chiaro se fosse affetta anche dal Covid, ma sicuramente aveva delle patologie pregresse. Sembrerebbe che avesse effettuato un tampone rapido ed era in attesa di quello molecolare. Il marito, che viveva con lei, anche se al momento in stanza separate, era positivo. La situazione è degenerata nel volgere di poche ore e il referto medico parla di edema polmonare. L’intera comunità è distrutta per la scomparsa di una giovane ragazza e immediatamente, come la notizia è iniziata a circolare, sono stati centinaia i messaggi di solidarietà da parte dei tanti amici.

Come detto Sant’Elia a Pianisi sta vivendo ore drammatiche. Sono 58 le persone positive al Covid accertate dall’Asrem e altre 14 lo sono risultate al tampone rapido. Oggi, mercoledì 30 dicembre, saranno effettuati i tamponi presso la casa di riposo e saranno testate altre 13 persone che sono impossibilitate a spostarsi. Sabato saranno effettuati altri 80 tamponi. C’è solo il medico di famiglia che gestisce la situazione ed effettua anche tamponi nel laboratorio. Positivi anche nella casa di riposo, almeno 4 gli ospiti contagiati.

“La situazione è difficile – ci ha confermato il sindaco Biagio Faiella – ma devo dire che il dottor Florenzano, la dottoressa Montanaro e il presidente Toma ci sono vicini. Ho inviato una lettera per chiedere aiuto ed ho ricevuto la disponibilità del presidente.”

Allarmata la popolazione: “Non ci sta aiutando nessuno – riferisce Maria Saveria Reale del Gruppo Misto – e ci sentiamo completamente abbandonati. Stiamo chiedendo le Usca presso il poliambulatorio del paese per gestire la situazione perché il medico curante non riesce da solo. Le famiglie vivono nel terrore e la popolazione chiede aiuto.”

Sulla delicata situazione è intervenuta anche la consigliera regionale Micaela Fanelli: “Quasi 100 positivi accertati e due bravissime persone decedute improvvisamente, tra lo sgomento generale.

La situazione Covid a Sant’Elia a Pianisi – ha scritto – è estremamente critica e vanno immediatamente messe in campo adeguate azioni di contenimento e assistenza, prima che sia troppo tardi.

Per squarciare il velo di silenzio e chiedere un aiuto immediato per i cittadini di questa comunità operosa e straordinaria, stamattina ho scritto al Presidente Toma, al Direttore Generale Asrem Florenzano e al Prefetto di Campobasso.

A loro, ufficialmente, ho chiesto di valutare l’opportunità di dichiarare la zona rossa comunale e, da subito, di potenziare il sistema di tracciamento Asrem, predisponendo una postazione in loco, anche per supportare gli operatori dell’unico laboratorio privato che sta processando i tamponi.

Inoltre, ho suggerito di destinare l’Usca, che dalla prossima settimana sarà operativa a Riccia, alle visite preventive ad alcune situazioni più critiche, evitando il più possibile le ospedalizzazioni.

Bisogna agire e subito! È un diritto dei cittadini di Sant’Elia a Pianisi e un preciso dovere delle istituzioni deputate alla salvaguardia della salute pubblica.”