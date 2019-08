Muore per sospetto aneurisma dell’aorta addominale, due medici indagati

Domani i funerali del 38enne deceduto alla vigilia di Ferragosto. Nel pomeriggio l’autopsia

Si terranno domani, giovedì 22 agosto, alle 16, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli, i funerali del 38enne che è morto alla vigilia di Ferragosto per un sospetto aneurisma dell’aorta addominale. Poco dopo le 16 il pubblico ministero titolare del fascicolo di indagine, Ilaria Toncini, ha conferito l’incarico al consulente medico-legale Mauro Ciavarella del Dipartimento dell’Università di Foggia che avrà il compito di effettuare l’autopsia sul corpo del giovane originario di Campomarino ma residente a Termoli. Sotto la lente la necessità di ricostruire le cause che hanno portato alla morte del 38enne avvenuta, appunto, alla vigilia di Ferragosto per la quale, attualmente, sono iscritti sul registro degli indagati due medici del pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli e che sono difesi dall’avvocato Antonio De Michele. Dopo il conferimento dell’incarico al medico legale, lo stesso dovrebbe procedere al prelievo degli organi mentre quasi certamente la difesa nominerà un proprio consulente. Una morte, quella del 38enne, che è giunta inaspettata e ha gettato i familiari nella più nera disperazione. Il 38enne che risiedeva a Termoli assieme ai genitori, era arrivato al pronto soccorso perché non si sentiva bene e il suo decesso è avvenuto proprio presso il pronto soccorso del San Timoteo nonostante i tentativi di vari medici e di varie specialità di visitarlo. Il sospetto è che alla base del decesso dell’uomo ci possa essere stato un aneurisma dell’aorta addominale. Sarà l’autopsia a chiarire proprio se si sia trattato di un aneurisma a portare al decesso del giovane. Autopsia che è stata richiesta dallo stesso pronto soccorso oltre che dalla magistratura frentana a cui si sono rivolti i familiari in cerca di giustizia e di chiarezza sulla morte del loro congiunto. La Procura ha disposto il sequestro della salma e della cartella clinica oltre a tutta la documentazione sanitaria correlata. I carabinieri, a cui la famiglia ha anche sporto denuncia, si sarebbero recati presso il reparto per ascoltare i medici.