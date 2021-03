Muore per Covid l’avvocato Enzo Mancini, ex sindaco di Filignano

È deceduto per Covid al Neuromed di Pozzilli l’avvocato Enzo Mancini, 85 anni, decano dell’Ordine di Isernia, ex sindaco di Filignano ed ex consigliere comunale di Isernia con l’amministrazione Melogli. Mancini non stava bene da giorni e si era reso necessario il suo ricovero. Lutto nel mondo forense e politico isernino per la scomparsa di un professionista benvoluto e stimato da tutti. Mancini si era distinto durante gli anni dell’amministrazione Melogli per il suo equilibrio e la sua moderazione. I funerali domani alle 15,30 al Sacro Cuore.