Muore per Covid a 62 anni dipendente comunale di Fornelli

Fornelli, un impiegato comunale di 62 anni è morto di Covid, era ricoverato in terapia intensiva al Neuromed di Pozzilli. Lutto cittadino in paese, con il sindaco Tedeschi che ha disposto la chiusura precauzionale degli uffici comunali per la sanificazione dei locali, dopo che anche un altro impiegato è risultato positivo, ma fortunatamente asintomatico. È la seconda vittima di Covid nel centro in provincia di Isernia dove la popolazione è rimasta profondamente colpita da quanto accaduto, perché l’impiegato deceduto era molto conosciuto e benvoluto da tutti in paese.