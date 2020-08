Muore l’anziana investita in centro. Conducente indagato per omicidio stradale

Era arrivata a L’Aquila, all’interno di una struttura specializzata, con un quadro clinico già molto compromesso da un trauma cranico grave e oggi, 31 agosto, il suo cuore ha smesso di battere dopo tre giorni di ricovero. Non ce l’ha fatta Lina De Rosa, la signora investita venerdì mattina attorno alle 9 in via Cesare Battisti da una Fiat 600 guidata da un residente di Petacciato. I medici hanno fatto di tutto pur di salvarle la vita ma per lei non c’è stato nulla da fare. Per volontà della donna sono stati anche donati alcuni organi, fegato e reni.

Tutto è accaduto in una manciata di minuti: la donna stava attraversando la strada quando per cause ancora in corso di accertamento l’utilitaria l’ha investita. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi: all’arrivo dei soccorritori la donna era incosciente. Trasportata in pronto soccorso al San Timoteo per accertamenti ne è stato subito disposto il trasferimento presso una struttura attrezzata dell’Aquila dove, però, il suo cuore ha smesso di battere nonostante i medici l’abbiano anche sottoposta a un intervento alla testa.

Per il conducente della Fiat 600 scatterà adesso l’iscrizione di ufficio sul registro degli indagati per omicidio stradale, come atto dovuto da parte della Procura.