Muore la notte di San Silvestro in circostanze da chiarire, bloccati i funerali di un 48enne

Questo pomeriggio alle 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Isernia, dovevano celebrarsi i funerali di un 48enne di Castelpizzuto, deceduto l’ultimo dell’anno, in circostanze apparse strane ai suoi familiari, che hanno chiesto l’intervento dei carabinieri per accertare le esatte modalità della morte. Per questo i funerali sono stati momentaneamente bloccati, la salma è stata bloccata al Veneziale, in attesa degli accertamenti e i Carabinieri in questi minuti stanno verificando, a Castelpizzuto, le testimonianze e le circostanze di quanto accaduto la notte di San Silvestro. I parenti avrebbero parlato di strane è inspiegabili ferite alla testa, ma queste per ora sono indiscrezioni e i Carabinieri stanno accertando la verità dei fatti.