Muore in un tragico frontale un ragazzo isernino di soli 24 anni

L’incidente mortale al bivio di Carpinone, sulla Statale 17, da anni teatro di tragici sinistri. Si sono scontrate frontalmente un’Alfa 147, guidata da S. D. T. 24 anni, deceduto sul colpo, un giovane artigiano isernino molto conosciuto in città e una Mini Minor, guidata da un altro ragazzo di 26 anni sempre di Isernia, rimasto ferito in maniera abbastanza grave e ricoverato al Veneziale. Lo scontro è stato violentissimo tanto che le due auto si sono ritrovate entrambe nella corsia opposta a quella che stavano percorrendo. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e l’ambulanza di Isernia Soccorso. Ritardi e rallentamenti per il traffico diretto e proveniente da Campobasso.