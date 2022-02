Muore in un maxi tamponamento a 37 anni: aveva aiutato il Molise a rialzarsi dal terremoto

Tommaso Corradini, originario di Monza, è rimasto vittima di un maxi tamponamento in A26. Come volontario aveva aiutato il Molise nell’emergenza post terremoto. Era diventato il social media manager di Caritas Ambrosiana

La sua prima esperienza nel volontariato l’aveva avuta proprio qui in Molise e da allora aveva capito che questa era la sua strada.

“Della Caritas si era innamorato, giovanissimo, come volontario a servizio delle popolazioni colpite dal terremoto in Molise”. La Caritas Ambrosiana lo ricorda così Tommaso Corradini, il 37enne che lunedì 7 febbraio ha perso la vita in un maxi incidente sulla A26, nei pressi di Alessandria. A rimanere coinvolti nello scontro dovuto alla nebbia 4 tir e circa 40 macchine: 2 i morti e almeno 10 feriti.

ll 37enne, originario di Monza, lavorava come social media manager di Caritas Ambrosiana che ha voluto ricordarlo con un lungo post sui social partendo proprio dalla sua prima esperienza tra i terremotati in Molise.